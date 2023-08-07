"Бридко": Остапчук, Позитив та Буше нарвалися на хейт через образливі висловлювання про жінок

Знаменитості українського шоу-бізнесу потрапили в скандал. Днями ведучий Володимир Остапчука, співак Позитив та блогер Богдан Буше нарвалися на критику через свої висловлювання в бік жінок. Їхні заяви спричинили обурення в соцмережі.

Фанати негативно відреагували висловлювання про жінок, яким шоумени ще й ставили оцінки. Обговорення відбулося в новому шоу "Мекнув, питайте" Володимира Остапчука, який знімає його в перерві між закордонними корпоративами.

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Остапчук, Позитив та Буше нарвалися на хейт

У мережі розгорівся скандал навколо ведучих Володимира Остапчука, Богдана Буше та співака Позитива.

Зіркові чоловіки обговорили жінок та взаємини з ними. Найбільшого розголосу набув фрагмент з відповідями про зовнішність жінок. Зокрема, чоловіки негативно відповіли на те, чи нормально, що в дівчини може бути волосся на тілі.

Мені взагалі не ок. Я вважаю, що дівчина має бути поголеною всюди... Естетично мене це коробить. Це ваше життя, але я дивлюсь на це і думаю: "Ну окей, тоді Карпати в безпеці". Робіть депіляцію, щоб все було гарно та красиво, бо ми теж намагаємося бути красивими,

– заявив Остапчук.

Богдан Буше додав, що "дівчина без депіляції не може бути 10 з 10". Водночас Позитив пожартував, що таким чином "усім буде тепло".

Що Остапчук, Буше та Позитив говорили про жінок: відео

Обурлива реакція мережі

Після таких слів користувачі мережі висловили своє обурення. Жінки вважають, що подібні заяви з приводу зовнішності принижують їх та їхнє право не голитися (як це роблять чоловіки).

Коментарі на висловлювання зіркових чоловіків:

"Це найбридкіше, що я бачила. Ваші слова про жінок жахливі".

"Щось не побачила у вас поголених ніг та рук! Відчепіться від жінок!"

"Не ок трьом публічним чоловікам у зневажливому тоні навʼязувати, нормалізувати та насміхатися з якоїсь вигаданої неповноцінності жінок через відсутність волосся. Неповага через зовнішність не ок! Мізогінія не ок! Особливо у час, коли жінки втрачають кінцівки, зір, слух, життя!"

"Целюліту і волосся на тілі немає лише у дітей. Чому жінки все ще мають пояснювати отаким чоловікам, що волосся на тілі є у всіх дорослих людей? Може від**біться вже від нашого тіла, а?"

"Просто хочеться, щоб такі хлопці не були лідерами думок".

"Хлопці, які кажуть що робити жінці зі своїм тілом – 0/10. Ваші уподобання – ваш вибір, але не всі думки мають бути озвучені".

"Яке дно! Мужики, це сором!"

"Мова не про власну думку чи особисті вподобання, а про те, що їх озвучення продовжує дискримінаційну і принизливу риторику проти жінок".

"Коли вже настане час і таке буде просто соромно говорити? А то навалили три мужі купу г*мна і називають це "власна думка".

"І знову Остапчук… Чому я не здивована?"

"Саме "прикольне " що обговорюють це чоловіки які не змогли зберегти свої родини. Один з них 2 рази".

Реакція продюсерки шоу

На пост організації Gender Zed в інстаграмі відреагувала кохана Остапчука та продюсерка цього шоу Катерина Полтавська. Дівчина заявила, що до них просто вирішили "придовбатися".

Хтось з хлопців хіба сказав, що всі жінки мають голитися? Вони говорили про свої вподобання й про те, які жінки подобаються їм… Зараз це виглядає навпаки як булінг чоловіків за їх уподобання. Голитися чи ні – жінки мають вирішувати, опираючись на свою думку, а не незнайомих чоловіків,

– заявила вона.

За її словами хлопці не казали, що всі дівчата на вулиці мають бути поголеними, вони сказали лише про своїх жінок.

"Це шоу не є експертним. Ніхто не заявляє, що думка ведучого чи гостей – остання інстанція. Це розважальне шоу, в якому ведучий і гості кажуть свої думки", – додала Катя.



Реакція Катерини Полтавської / Скриншот

У коментарях вона також зазначила, що вона – жінка Остапчука, і тому знає, що він мав на увазі: "Вова сказав, що для нього не ок, а не що всі жінки мають голитися".

"Це дуже дивно, що люди вже не мають право на власну думку. Якщо вони скажуть, що люблять м’ясо й їх жінки мають його любити, то образять цим всіх веганів?", – запитала Полтавська.

До слова, зараз Володимир Остапчук робить ремонт у будинку, який почав будувати у шлюбі з Христиною Горняк. Дівчина каже, що питання з нерухомістю ще не вирішено. Остапчук не дотримується домовленостей і не йде на переговори.