Фанаты негативно отреагировали на высказывания о женщинах, которым шоумены еще и ставили оценки. Обсуждение состоялось в новом шоу "Мекнув, спрашивайте" Владимира Остапчука, снимающего его в перерыве между зарубежными корпоративами.

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Остапчук, Позитив и Буше нарвались на хейт

В сети разгорелся скандал вокруг ведущих Владимира Остапчука, Богдана Буше и певца Позитива.

Звездные мужчины обсудили женщин и отношения с ними. Наибольшую огласку получил фрагмент с ответами о внешности женщин. В частности, оны отрицательно ответили на то, нормально ли, что у девушки могут быть волосы на теле.

Мне вообщем не ок. Я считаю, что девушка должна быть побрита повсюду... Эстетически меня это коробит. Это ваша жизнь, но я смотрю на это и думаю: "Ну окей, тогда Карпаты в безопасности". Делайте депиляцию, чтобы все было красиво, потому что мы тоже стараемся быть красивыми,

– заявил Остапчук.

Богдан Буше добавил, что "девушка без депиляции не может быть 10 из 10". Позитив пошутил, что таким образом "всем будет тепло".

Что Остапчук, Буше и Позитив говорили о женщинах: видео

Возмутительная реакция сети

После таких слов пользователи сети выразили свое негодование. Женщины считают, что подобные заявления по поводу внешности унижают их и их право не бриться (как это делают мужчины).

Комментарии на высказывания звездных мужчин:

"Это самое гадкое, что я видела. Ваши слова о женщинах ужасные".

"Что-то не увидела у вас бритых ног и рук! Отстаньте от женщин!"

"Не ок трем публичным мужчинам в пренебрежительном тоне навязывать, нормализовать и насмехаться над какой-то выдуманной неполноценностью женщин из-за отсутствия волос. Неуважение из-за внешности не ок! Мизогиния не ок! Особенно во время, когда женщины теряют конечности, зрение, слух, жизнь!"

"Целлюлита и волос на теле нет только у детей. Почему женщины все еще должны объяснять этаким мужчинам, что волосы на теле есть у всех взрослых людей? Может отбиться уже от нашего тела, а?"

"Просто хочется, чтобы такие ребята не были лидерами мнений".

"Ребята, которые говорят, что делать женщине со своим телом – 0/10. Ваши предпочтения – ваш выбор, но не все мысли должны быть озвучены".

"Какое дно! Мужики, это стыд!"

"Речь не о собственном мнении или личных предпочтениях, а о том, что их озвучивание продолжает дискриминационную и унизительную риторику против женщин".

"Когда уже придет время и такое будет просто стыдно говорить? А то навалили три мужа кучу г*мна и называют это "собственное мнение".

"И снова Остапчук… Почему я не удивлена?"

"Именно "прикольное" что обсуждают это мужчины которые не смогли сохранить свои семьи. Один из них 2 раза".

Реакция продюсера шоу

На пост организации Gender Zed в инстаграмме отреагировала любимая Остапчука и продюсер этого шоу Екатерина Полтавская. Девушка заявила, что к ним просто решили "придолбаться".

Кто-то из ребят разве сказал, что все женщины должны бриться? Они говорили о своих предпочтениях и о том, какие женщины нравятся им… Сейчас это выглядит наоборот как буллинг мужчин за их предпочтения. Бриться или нет – женщины должны решать, опираясь на свое мнение, а не незнакомых мужчин,

– заявила она.

По ее словам, ребята не говорили, что все девушки на улице должны быть бритыми, они сказали только о своих женщинах.

"Это шоу не экспертно. Никто не заявляет, что мнение ведущего или гостей – последняя инстанция. Это развлекательное шоу, в котором ведущий и гости говорят свои мысли", – добавила Катя.



Реакция Екатерины Полтавской / Скриншот

В комментариях она также отметила, что она – женщина Остапчука, и потому знает, что он имел в виду: "Вова сказал, что для него не ок, а не что все женщины должны бриться"

"Это очень странно, что люди уже не имеют права на собственное мнение. Если они скажут, что любят мясо и их женщины должны его любить, то обидят этим всех веганов?", – спросила Полтавская.

К слову, сейчас Владимир Остапчук производит ремонт в доме, который начал строить в браке с Кристиной Горняк. Девушка говорит, что вопрос с недвижимостью еще не решено. Остапчук не придерживается договоренностей и не идет на переговоры.