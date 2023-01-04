Остапчук з молодою коханою та Леся Нікітюк відпочивають в одному готелі: де вони зупинилися

Володимир Остапчук з молодою коханою Катериною Полтавською зустріли Новий рік у Львові, а потім поїхали у Трускавець. Там з ними відпочиває ведуча та блогерка Леся Нікітюк.

Раніше після новорічних святкувань зірки відправлялися у відпустки за кордон. Цього року все по-іншому, але без відпочинку знаменитості не залишаються.

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Остапчук та Нікітюк відпочивають в одному готелі

Леся Нікітюк була ведучою новорічної вечірки в одному з відпочинкових комплексів неподалік від Львова, а потім відправилася на кілька днів у Трускавець. Як з'ясувалося, в тому ж готелі відпочиває Володимир Остапчук зі своєю новою обраницею – 22-річною журналісткою Катериною Полтавською.

В інстаграм-сторіс зірки публікують світлини з відпочинку, показують, як проводять час. Катерина та Володимир були в СПА-центрі, ресторані, а Леся Нікітюк сфотографувалася в ліфті, прямуючи на процедури. На чорно-білому фото ведуча зображена у махровому халаті та без макіяжу на обличчі.

Відпочинок Остапчука з дівчиною та Нікітюк в Трускавці / Скриншоти інстаграм-сторіс зірок

Остапчук вже давно товаришує з Нікітюк, оскільки вони працюють в одній сфері. Наразі невідомо, чи випадково вони опинилися в одному готелі, але схоже, що дівчата також знайшли спільну мову.

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