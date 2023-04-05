Загрожує позбавлення волі на 3 роки: Остапу Ступці повідомили про підозру після ДТП в Києві

Поліція Києва оголосила підозру винуватцю ДТП в Києві про порушення правил дорожнього руху. ЗМІ вважають, що аварію скоїв актор Остап Ступка.

Поліція Києва оголосила деталі після ДТП у Голосіївському районі Києва. Винуватцю аварії, ймовірно Остапові Ступці, повідомили про підозру у скоєнні злочину – порушенні правил безпеки дорожнього руху.

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Ймовірно, Ступці, повідомили про підозру

За даними поліції, керманичу позашляховика, який наїхав на легковик, оголосили підозру у користуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Ця автопригода загрожує водію трьома роками позбавлення волі, а також позбавленням прав керувати транспортом від трьох до п'яти років.

У столичній поліції додають, що водій позашляховика вже затриманий – його помістять в ізолятор тимчасового тримання. Потерпілий наразі перебуває в лікарні: у нього травми різного ступеня важкості.

Відомо й те, що автомобіль Range Rover поліція вилучила, машину можуть арештувати.



Кадр з місця аварії / Фото "Телеграф"

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