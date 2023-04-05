П'яний Остап Ступка влаштував серйозну аварію у Києві, є постраждалий, – ЗМІ

Потерпілого з травмами різного ступеню госпіталізували у лікарню. Деякі медіа припускають, що ДТП здійснив Остап Ступка.

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Правоохоронці вже оприлюднили деталі, проте там не розголошують ім’я винуватця ДТП. Там лише підтвердили, що чоловік 1967 року народження, як і Остап Ступка.

У поліції написали, що водій напідпитку скоїв наїзд на припаркований автомобіль, у якому перебував інший чоловік.

Потерпілий отримав серйозні травми та був госпіталізований до лікарні. Автопригода сталася вчора ввечері на вулиці Федорова у Голосіївському районі столиці. Водій позашляховика, 1967 року народження, скоїв наїзд на легковик, у якому перебував чоловік, 1984 року народження,

– повідомили правоохоронці.

Слідчі встановили, що винуватець виїхав на зустрічну смугу та в’їхав в припарковану машину. Під час перевірки його на стан сп’яніння прилад Драгер показав 1,62 проміле. Порушника поліцейські затримали на місці події.

Правоохоронцями Києва розпочато кримінальне провадження. Якщо провину доведуть, винуватця можуть покарати – санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

ЗМІ пишуть про Остапа Ступку

24 Канал звернувся за коментарем до актора Остапа Ступки. Наразі ми чекаємо офіційної відповіді від артиста.

Видання "Обозреватель" повідомляє, що п’яний актор Остап Ступка влаштував ДТП напередодні – ввечері 4 квітня о 23:15. Про це виданню повідомили власні джерела.

Аварія сталась на вулиці Федорова. Машина, за кермом якої перебував нібито Остап Ступка, протаранила легковик, у якому сидів 38-річний чоловік... Слідчі встановили, що водій виїхав на зустрічну смугу та в’їхав в припарковане авто,

– пише ЗМІ.

Тим часом, за даними медіа, Ступку відправили до відділення поліції, щоб перевірити його на наявність алкоголю у крові. Деякі інсайдери в ЗМІ також пишуть, нібито актор намагався "вирішити питання" з правоохоронцями.

До слова, днями вагітна снайперка з позивним "Жанна Д'Арк" Євгенія Емеральд потрапила в серйозну аварію. Згодом військова вийшла на зв'язок, розповіла деталі ДТП та показала свою розбиту машину.