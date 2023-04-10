У театрі Франка прокоментували ДТП за участі Остапа Ступки: чи будуть звільняти актора

Національний академічний театр імені Франка, де працює Остап Ступка, вперше висловилися про ДТП з ним. В одній з вистав актора замінили.

У Національному драматичному театрі імені Івана Франка показали виставу "Коріолана". Раніше роль Сініція Велута виконував актор Остап Ступка, але цього разу його замінили Віталієм Ажновим.

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Що кажуть в театрі про Остапа Ступку

У дописі представники театру не згадали про заміну. Та в коментарях у них поцікавилися, чому театр не засуджує поведінку свого працівника.

У театрі відповіли, що не звільнятимуть Остапа Ступку, бо цінують його як актора.

Остап Ступка – актор нашого театру. Ми цінуємо його акторське обдарування, любимо і поважаємо як колегу. Остап Богданович продовжить грати вистави в нашому театрі, якщо інше не буде визначено судом. Звісно, ситуація, що сталася глибоко засмутила всіх. Ми бажаємо постраждалому якнайшвидшого одужання,

– повідомили в театрі Франка.



Театр Франка про Ступку / Скриншот з фейсбуку

Остап Ступка скоїв ДТП: що відомо

Ввечері 4 квітня у Києві сталась ДТП: водій позашляховика напідпитку наїхав на авто, що було припарковане. Усередині легковика був чоловік – його госпіталізували з травмами різного ступеня важкості. У пресі припускали, що винуватцем аварії є актор Остап Ступка.

Водія позашляховика затримали та повідомили про підозру у скоєнні злочину – порушенні правил дорожнього руху та керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння. 6 квітня у цій справі пройшло судове засідання: Остапу Ступці обрали запобіжний захід – домашній нічний арешт до 5 червня.

Сам Остап Ступка визнав свою провину й назвав аварію "фатумом". Окрім того, пообіцяв допомагати потерпілому.

, наразі актор перебуває на нічному домашньому арешті. Йому може загрожувати три роки у в'язниці й позбавлення прав керувати транспортним засобом від трьох до п'яти років.