У першому випуску, де холостяк представляв відеовізитівку про себе самого, розповів, чому обидва його шлюби зруйнувались, пише 24 Канал з посиланням на stb.ua.

Не пропустіть У Threads лихоманка через "Холостяка": як Цимбалюк заполонив сторінки українського бізнесу

Актор не приховує свого жалю щодо того, що двічі розлучений. Він думав, що життя складеться інакше. З першою дружиною чоловік познайомився під час навчання на акторському відділенні. Дівчина теж там навчалась. Цимбалюк каже, що їхнє рішення про одруження було абсолютно несвідомим.

Ми одружилися абсолютно не свідомо. У мене тоді на це просто не вистачило розуму елементарно. Після першого розлучення, мама не спілкувалася зі мною десь два місяці. Говорила: "Боже, як ти міг, як тепер в очі дивитися друзям, родичам". Напевно, 22-річному Цимбалюку тоді цей досвід потрібен був,

– відверто заявив Тарас.

Тарас Цимбалюк з першою дружиною / Скриншот з відео

Другою дружиною Цимбалюка стала Тіна Антоненко. Актор освідчувався жінці на всю країну, у прямому етері проєкту "Танці із зірками". Та шлюб протривав всього 11 місяців.

Тарас каже, що знайомство з Тіною – це єдиний раз, коли він дозволив собі завести стосунки на знімальному майданчику. Пара познайомилась під час знімання кліпу Дмитра Монатіка.

Я побачив дівчину і мене прошибло від неї якимось інсультом. Я зробив тоді пропозицію у прямому ефірі. Я дуже пошкодував, що це було так публічно. Вона прямо не супер приймала мою професію. Через інтим у кадрі, вона думала, що актори не знають міри у цьому. І що це може піти кудись далі. Кайдашів (Спіймати Кайдаша) не дивилася, бо я з Тонею Хижняк цілувався, – відверто поділився чоловік.

Весілля Тараса Цимбалюка й Тіни Антоненко / Фото з інстаграму актора

Холостяк зазначив, що у стосунках він не зраджував. За його словами, вони просто зрозуміли, що їм абсолютно не цікаво бути далі разом. Останні відносини актора завершились наприкінці 2024 року.

Такі не надто втішні події в особистому житті Тараса, підштовхнули його до участі у проєкті "Холостяк". Як зізнався сам актор у соцмережах, що на проєкті зустрів багато яскравих і різних людей, і зізнався, що не очікував, що ділитиметься настільки особистими темами на всю країну.

Як пройшла перша вечірка знайомства 14 сезону "Холостяка"?