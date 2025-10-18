У першому випуску, де холостяк представляв відеовізитівку про себе самого, розповів, чому обидва його шлюби зруйнувались, пише 24 Канал з посиланням на stb.ua.
Актор не приховує свого жалю щодо того, що двічі розлучений. Він думав, що життя складеться інакше. З першою дружиною чоловік познайомився під час навчання на акторському відділенні. Дівчина теж там навчалась. Цимбалюк каже, що їхнє рішення про одруження було абсолютно несвідомим.
Ми одружилися абсолютно не свідомо. У мене тоді на це просто не вистачило розуму елементарно. Після першого розлучення, мама не спілкувалася зі мною десь два місяці. Говорила: "Боже, як ти міг, як тепер в очі дивитися друзям, родичам". Напевно, 22-річному Цимбалюку тоді цей досвід потрібен був,
– відверто заявив Тарас.
Тарас Цимбалюк з першою дружиною / Скриншот з відео
Другою дружиною Цимбалюка стала Тіна Антоненко. Актор освідчувався жінці на всю країну, у прямому етері проєкту "Танці із зірками". Та шлюб протривав всього 11 місяців.
Тарас каже, що знайомство з Тіною – це єдиний раз, коли він дозволив собі завести стосунки на знімальному майданчику. Пара познайомилась під час знімання кліпу Дмитра Монатіка.
Я побачив дівчину і мене прошибло від неї якимось інсультом. Я зробив тоді пропозицію у прямому ефірі. Я дуже пошкодував, що це було так публічно. Вона прямо не супер приймала мою професію. Через інтим у кадрі, вона думала, що актори не знають міри у цьому. І що це може піти кудись далі. Кайдашів (Спіймати Кайдаша) не дивилася, бо я з Тонею Хижняк цілувався, – відверто поділився чоловік.
Весілля Тараса Цимбалюка й Тіни Антоненко / Фото з інстаграму актора
Холостяк зазначив, що у стосунках він не зраджував. За його словами, вони просто зрозуміли, що їм абсолютно не цікаво бути далі разом. Останні відносини актора завершились наприкінці 2024 року.
Такі не надто втішні події в особистому житті Тараса, підштовхнули його до участі у проєкті "Холостяк". Як зізнався сам актор у соцмережах, що на проєкті зустрів багато яскравих і різних людей, і зізнався, що не очікував, що ділитиметься настільки особистими темами на всю країну.
Як пройшла перша вечірка знайомства 14 сезону "Холостяка"?
Одна з учасниць з'явилася на даху білого лімузина, перервавши зустріч Тараса Цимбалюка з моделлю Надін. Холостяк був вражений таким розвитком подій.
Перша вечірка шоу проходила у стилі кінофестивалю, і команда вирішила розбити її на дві частини, продовження якої вийде 24 жовтня. Від так, тільки наступного тижня дізнаємось, хто отримає бажану червону троянду.
Крім того, однією з конкурсанток стала Дар'я Мазай. Раніше дівчина брала участь у проєкті "Пара на мільйон".