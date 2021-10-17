Оскароносний Шон Пенн розлучається через рік після весілля, – ЗМІ

61-річний Шон Пенн розлучається з 29-річною Лейлою Джордж. На диво, заяву на розрив подала саме австралійська акторка. Це сталось трохи більше як через рік після таємного весілля.

За інформацією американського таблоїда, документи на розлучення дружина Шона Пенна подала до Верховного суду Лос-Анджелеса. Відбулось це в п'ятницю, 15 жовтня.

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Наразі невідомо, що стало причиною розриву. Як голлівудський актор, так і його молода обраниця Лейла Джордж відмовляються від коментарів.

Весілля Шона Пенна з Лейлою Джордж

Про стосунки акторів світ дізнався восени 2016 року, коли їх помітили на Гаваях. У мережі припускали, що це лише курортний роман, але через рік пара вийшла на публіку разом.

Після чотирьох років зустрічань Шон Пенн освідчився Лейлі Джордж, яка молодша від нього на 31 рік. У липні 2020 року вони зіграли таємне весілля – "коронавірусну" церемонію через Zoom. Вдома з закоханими були лише діти володаря Оскара та брат акторки.

Одруження закоханих було під загрозою зриву. За кілька місяців до весілля зірки розійшлися, але самоізоляція врятувала їхні стосунки. Шон Пенн нібито "наполегливо працював, щоб повернути обраницю".

уже третій шлюб володаря Оскара дав тріщину. 61-річний Шон Пенн був одружений зі співачкою Мадонною та актрисою Робін Райт. Остання з них народила йому двох дітей – сина Гоппера Джека та доньку Ділан Френсіс.