Ведучий Оскара Джиммі Кіммел жорстко постібав Вілла Сміта за ляпас рік тому

Ведучий церемонії Оскар Джиммі Кіммел жорстко пройшовся по Віллу Сміту. Комік згадав, як 2022 року актор дав ляпаса Крісу Року, та пожартував, що за подібні "акти насильства" дають нагороди.

Оскільки Американська кіноакадемія заборонила Віллу Сміту відвідувати будь-які її заходи протягом наступних 10 років, на Оскарі він з'явиться не раніше, ніж 2033-го. Однак ведучий церемонії Джиммі Кіммел не міг не згадати його ляпас за жарт Кріса Рока та припустив, що буде, якщо подібне трапиться знову.

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Джиммі Кіммел постібав Вілла Сміта за ляпас на Оскарі-2022

Ми хочемо, щоб ви отримали задоволення, ми хочемо, щоб ви були в безпеці, і найголовніше – ми хочемо, щоб я був у безпеці. Якщо хтось вчинить акт насильства в будь-який момент цього шоу, вам вручать Оскар за найкращу чоловічу роль, і ви зможете виголосити 19-хвилинну промову,

– глузливо заявив Джиммі Кіммел.

Це тому, що після скандального інциденту Вілл Сміт отримав одну з найголовніших нагород Оскара – статуетку за найкращу чоловічу роль у фільмі "Король Річард". Ведучий також тонко дорікнув Американській кіноакадемії за бездіяльність, пожартувавши про команду з врегулювання кризових ситуацій.

"Якщо під час церемонії трапиться щось непередбачуване або насильницьке, просто робіть те, що ви робили минулого року – нічого", – додав Джиммі Кіммел.

Нагадаємо, рік тому Кріс Рок вручав Оскар за найкращий документальний фільм і під час промови грубо пожартував, що дружина Вілла Сміта Джада стане героїнею фільму "Солдат Джейн 2", бо поголила голову. Насправді ж в акторки алопеція. Тоді Сміт вийшов на сцену, дав ляпаса Крісу Року, а з зали вигукнув: "Тримай ім'я моєї дружини подалі від свого грьобаного рота".

Пізніше актор публічно перепросив, бо Кріс Рок не захотів з ним спілкуватися. "Я скажу тобі, Крісе, я перепрошую. Моя поведінка була неприйнятною, і я тут, коли ти будеш готовий поговорити", – сказав Вілл Сміт на камеру й додав, що не хоче почуватися "шматком лайна".