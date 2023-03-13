Додамо, що на Оскарі виступили індійські співаки Рахул Сіплігундж і Каала Бхайрава, які показали на сцені кадри з України, зокрема зображення Маріїнського палацу. Однак про у своїй промові артисти не згадали нашу країну.

Важливо Переможці Оскара-2023: усі лауреати найголовнішої кінопремії Голлівуду

Тож, на Оскарі-2023 Україну публічно підтримали лише представники польського фільму Іа.

Зокрема, оператор-постановник Міхал Димек та актор Матеуш Косьцюкевич з’явилися на церемонії з жовто-блакитними стрічками. Ще кілька учасників команди одягли брошки у вигляді українського прапора.

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Довідка! Польський фільм "Іа" розповідає про сірого віслюка з меланхолійними очима, який зустрічає на своєму життєвому шляху добрих і поганих людей, відчуває радість і біль, проходить через колесо фортуни, яке випадково перетворює удачу в катастрофу. Але він ні на мить не втрачає своєї невинності.

Кожного року гості Оскара носять стрічку або значок, щоб підкреслити важливість певної події у світі. Нагадаємо, що минулого року, на церемонії Оскар-2022, зірки прийшли з блакитними стрічками з хештегом #withrefugees на знак підтримки біженців з України.

Цього року всі зірки теж мали блакитні стрічки, але це означало підтримку біженців по всьому світу. Крім того, жоден зі знаменитостей у промовах не згадав про війну в Україні.

До слова, оскар за "Найкращий повнометражний документальний фільм" здобула стрічка Деніела Роера про російського опозиціонера Олексія Навального, яка називається "Навальний". Хоча у цій же категорії серед номінантів був фільм "Будинок з уламків" про долю дітей під час розвʼязаної Росією війни на Донбасі.