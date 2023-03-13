Поскольку Американская киноакадемия запретила Уиллу Смиту посещать какие-либо ее мероприятия в течение следующих 10 лет, на Оскаре он появится не раньше 2033-го. Однако ведущий церемонии Джимми Киммел не мог не вспомнить его пощечину за шутку Криса Рока и предположил, что будет, если подобное случится снова.

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Джимми Киммел постебал Уилла Смита за пощечину на Оскаре-2022

Мы хотим, чтобы вы получили удовольствие, мы хотим, чтобы вы были в безопасности, и самое главное – мы хотим, чтобы я был в безопасности. Если кто-то совершит акт насилия в любой момент этого шоу, вам вручат Оскар за лучшую мужскую роль, и вы сможете произнести 19-минутную речь,

– насмешливо заявил Джимми Киммел.

Это потому, что после скандального инцидента Уилл Смит получил одну из самых главных наград Оскара – статуэтку за лучшую мужскую роль в фильме "Король Ричард". Ведущий также тонко упрекнул Американскую киноакадемию в бездействии, пошутив о команде по урегулированию кризисных ситуаций.

"Если во время церемонии случится что-то непредсказуемое или насильственное, просто делайте то, что вы делали в прошлом году – ничего", – добавил Джимми Киммел.

"If anyone in this theater commits an act of violence at any point in the show, you will be awarded the Oscar for Best Actor and permitted to give a 19-minute-long speech." jokes host Jimmy Kimmel at the #Oscars. https://t.co/ndiKiHeOT5 pic.twitter.com/qofvMJ8ZD9 — Variety (@Variety) March 13, 2023

Напомним, год назад Крис Рок вручал Оскар за лучший документальный фильм и во время речи грубо пошутил, что жена Вилла Смита Джада станет героиней фильма "Солдат Джейн 2", потому что обрила голову. На самом же деле у актрисы алопеция. Тогда Смит вышел на сцену, дал пощечину Крису Року, а из зала воскликнул: "Держи имя моей жены подальше от своего гребаного рта".

Позже актер публично извинился, потому что Крис Рок не захотел с ним общаться. "Я скажу тебе, Крис, я извиняюсь. Мое поведение было неприемлемым, и я здесь, когда ты будешь готов поговорить", – сказал Уилл Смит на камеру и добавил, что не хочет чувствовать себя "куском дерьма".