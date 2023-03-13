Оскільки Американська кіноакадемія заборонила Віллу Сміту відвідувати будь-які її заходи протягом наступних 10 років, на Оскарі він з'явиться не раніше, ніж 2033-го. Однак ведучий церемонії Джиммі Кіммел не міг не згадати його ляпас за жарт Кріса Рока та припустив, що буде, якщо подібне трапиться знову.

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Джиммі Кіммел постібав Вілла Сміта за ляпас на Оскарі-2022

Ми хочемо, щоб ви отримали задоволення, ми хочемо, щоб ви були в безпеці, і найголовніше – ми хочемо, щоб я був у безпеці. Якщо хтось вчинить акт насильства в будь-який момент цього шоу, вам вручать Оскар за найкращу чоловічу роль, і ви зможете виголосити 19-хвилинну промову,

– глузливо заявив Джиммі Кіммел.

Це тому, що після скандального інциденту Вілл Сміт отримав одну з найголовніших нагород Оскара – статуетку за найкращу чоловічу роль у фільмі "Король Річард". Ведучий також тонко дорікнув Американській кіноакадемії за бездіяльність, пожартувавши про команду з врегулювання кризових ситуацій.

"Якщо під час церемонії трапиться щось непередбачуване або насильницьке, просто робіть те, що ви робили минулого року – нічого", – додав Джиммі Кіммел.

Нагадаємо, рік тому Кріс Рок вручав Оскар за найкращий документальний фільм і під час промови грубо пожартував, що дружина Вілла Сміта Джада стане героїнею фільму "Солдат Джейн 2", бо поголила голову. Насправді ж в акторки алопеція. Тоді Сміт вийшов на сцену, дав ляпаса Крісу Року, а з зали вигукнув: "Тримай ім'я моєї дружини подалі від свого грьобаного рота".

Пізніше актор публічно перепросив, бо Кріс Рок не захотів з ним спілкуватися. "Я скажу тобі, Крісе, я перепрошую. Моя поведінка була неприйнятною, і я тут, коли ти будеш готовий поговорити", – сказав Вілл Сміт на камеру й додав, що не хоче почуватися "шматком лайна".