Не бутерброд, а хліб з пліснявою: Клопотенко жорстко висловився про Навального після Оскара-2023

Кулінар Євген Клопотенко відреагував на присудження Оскара фільму "Навальний". Він порівняв російського політика з хлібом з пліснявою, згадуючи його слова про Крим.

Обговорення стосовно Оскара та нагородження документалки про російського "опозиціонера" "Навальний" не припиняється. Українські зірки теж не стоять осторонь – на подію кіно відреагував Євген Клопотенко.

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Клопотенко відреагував на Оскар-2023

Ресторатор і кулінар був вкрай лаконічним. Він опублікував фотопорівняння бутерброда з ковбасою та хліба з пліснявою. Цими кадрами Євген показав, як кіноакадемія бачить Навального, та як українці насправді бачать Навального.

"Коротко про цьогорічний Оскар. Без цьом", – додав Клопотенко



Клопотенко про Оскар / Фото з інстаграму Клопотенка

Як люди реагують на перемогу фільму "Навальний"

, Євген Клопотенко зробив відсилання до відомої фрази Олексія Навального, яку він видав у відповідь на запитання про окупований Крим та його повернення Україні. "Крим – це бутерброд із ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?" – казав "ліберал" і "демократ".

Сценарист Азад Сафаров та інші члени української команди фільму "Будинок зі скалок" подякували українцям за підтримку і зазначили, що попри поразку слід продовжувати боротьбу, а не ображатись та скаржитися. Азад зауважив, що після перемоги "Навального" стала помітною дія російської пропаганди.

Активіст і волонтер Сергій Стерненко наголосив, що Росія повинна розпастися. Він нагадав, як Юлія Навальна після нагородження сказала, що чекає на звільнення чоловіка й самої Росії. Але так "вільна", але далі імперська Росія продовжить жорстокі війни та кровопролиття заради амбіцій.

Михайло Подоляк висловив обурення лицемірством кіноакадемії. Адже організатори відмовлялися згадувати про війну проти України, але демонстрували підтримку внутрішньоросійській політиці.