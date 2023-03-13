Обсуждение по Оскара и награждение документалки о российском "оппозиционере" "Навальный" не прекращается. Украинские звезды тоже не стоят в стороне – на событие кино отреагировал Евгений Клопотенко.

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Клопотенко отреагировал на Оскар-2023

Ресторатор и кулинар был очень лаконичным. Он опубликовал фотосравнение бутерброда с колбасой и хлеба с плесенью. Этими кадрами Евгений показал, как киноакадемия видит Навального и как украинцы действительно видят Навального.

"Кратко об Оскаре этого года", – добавил Клопотенко



Клопотенко об Оскаре / Фото из инстаграма Клопотенко

Объясним, Евгений Клопотенко сделал отсылку к известной фразе Алексея Навального, которую он издал в ответ на вопрос об оккупированном Крыме и его возвращении Украине. "Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?" – говорил "либерал" и "демократ".

Как люди реагируют на победу фильма "Навальный"

Сценарист Азад Сафаров и другие члены украинской команды фильма "Дом из заноз" поблагодарили украинцев за поддержку и отметили, что, несмотря на поражение, следует продолжать борьбу, а не обижаться и жаловаться. Азад отметил, что после победы "Навального" стало заметным действие российской пропаганды.

Активист и волонтер Сергей Стерненко подчеркнул, что Россия должна распасться. Он напомнил, как Юлия Навальная после награждения сказала, что ждет освобождения мужа и самой России. Но так "свободна", но дальше имперская Россия продолжит жестокие войны и кровопролитие ради амбиций.

Михаил Подоляк выразил возмущение лицемерием киноакадемии. Организаторы же отказывались вспоминать о войне против Украины, но демонстрировали поддержку внутрироссийской политике.