Обсуждение по Оскара и награждение документалки о российском "оппозиционере" "Навальный" не прекращается. Украинские звезды тоже не стоят в стороне – на событие кино отреагировал Евгений Клопотенко.
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Клопотенко отреагировал на Оскар-2023
Ресторатор и кулинар был очень лаконичным. Он опубликовал фотосравнение бутерброда с колбасой и хлеба с плесенью. Этими кадрами Евгений показал, как киноакадемия видит Навального и как украинцы действительно видят Навального.
"Кратко об Оскаре этого года", – добавил Клопотенко
Клопотенко об Оскаре / Фото из инстаграма Клопотенко
Как люди реагируют на победу фильма "Навальный"
Сценарист Азад Сафаров и другие члены украинской команды фильма "Дом из заноз" поблагодарили украинцев за поддержку и отметили, что, несмотря на поражение, следует продолжать борьбу, а не обижаться и жаловаться. Азад отметил, что после победы "Навального" стало заметным действие российской пропаганды.
Активист и волонтер Сергей Стерненко подчеркнул, что Россия должна распасться. Он напомнил, как Юлия Навальная после награждения сказала, что ждет освобождения мужа и самой России. Но так "свободна", но дальше имперская Россия продолжит жестокие войны и кровопролитие ради амбиций.
Михаил Подоляк выразил возмущение лицемерием киноакадемии. Организаторы же отказывались вспоминать о войне против Украины, но демонстрировали поддержку внутрироссийской политике.