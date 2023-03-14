Попри шість номінацій: Том Круз пропустив Оскар, бо не хотів бачитися з ексдружиною Кідман
Джерело:The Daily Mail
Голлівудський актор Том Круз не з'явився на церемонії Оскара-2023 попри те, що фільм з його участю був номінований у шести категоріях. Преса повідомляє, що все через колишню дружину.
Стрічка "Топ Ган 2: Маверік" була номінована одразу в шести категоріях на Оскар-2023. Але перемогу здобула лише в одній з них – за найкращий звук.
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Чому Том Круз пропустив Оскар
Том Круз – один з головних героїв стрічки "Топ Ган", але, на диво, не з'явився на церемонії Оскара в неділю. Хоч напередодні про свою відсутність не повідомляв.
У медіа пишуть, що причиною стали його колишні стосунки з Ніколь Кідман. Том Круз, ймовірно, не захотів перетнутися на кіноподії з ексдружиною та її чоловіком Кітом Урбаном.
Том не був там, тому що прийшла Ніколь – актор не хотів випадкової зустрічі,
– каже інсайдер.
Що відомо про стосунки Тома Круза й Ніколь Кідман
- Шлюб Тома Круза та Ніколь Кідман тривав 11 років. За цей час вони усиновили двох дітей – Ізабеллу й Конора. Вони є членами Церкви саєнтології.
- Пара розлучилась у 2001 році. Ніхто з них не коментував розрив, однак, ходять чутки, що все через релігійні погляди актора. Утім, Ніколь Кідман зазвичай із добром згадувала про колишнього чоловіка й казала, що була щаслива у шлюбі.