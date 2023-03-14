Лента "Топ Ган 2: Маверик" была номинирована сразу в шести категориях на Оскар-2023. Но победу одержала только в одной из них – за лучший звук.

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Почему Том Круз пропустил Оскар

Том Круз – один из главных героев ленты "Топ Ган", но, на удивление, не явился на церемонии Оскара в воскресенье. Хотя накануне о своем отсутствии не сообщал.

В СМИ пишут, что причиной стали его прежние отношения с Николь Кидман. Том Круз, вероятно, не захотел пересечься на кинособытия с экс-женой и ее мужем Китом Урбаном.

Том не был там, потому что пришла Николь – актер не хотел случайной встречи,

– говорит инсайдер.

Что известно об отношениях Тома Круза и Николь Кидман