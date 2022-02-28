Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко виявився путінською маріонеткою – дозволив запускати російські ракети по Україні, а тепер мобілізує армію. Тож його вслід за Путіним чекає всенародна ганьба. Так, Потап склав казку з нецензурною лексикою про те, як ці двоє намагалися роздерибанити нашу Батьківщину, але в них нічого не вийшло.

До теми Оберіть мову, якою вас послати нах*й, – Остапчук делікатно відшив Путіна й Лукашенка з України

Казка Потапа про Путіна та Лукашенка

"Добрий вечір малята, любі хлопчики й дівчата. Це дід Потап. Жила-була квітуча, красива солов'їна Україна. А поруч з нами жило зле х*йло. Настільки він заздрив нам, нашим дівчатам, красі їх неймовірній, родючим землям та духу козацькому, що вирішило х*йло напасти на Україну. І наслав він на нас своє військо, але козаки взяли й надавали йому п*зд*лей. Відступило х*йло, подзвонило своєму давньому знайомому діду Лукашу. І каже: "Лукаш, допомагай, разом будемо захоплювати Україну". А козаки тільки сміялися й казали: "Давайте, йдіть сюди, ми вам ще п*зд*лей надаємо". І весь світ об'єднався навколо х*йла, і всі побачили, яке х*йло насправді. Всі царі, всі народи сказали: "Х*йло, руки геть від України". І росіяни побачили – встали вони і скинули царя з трону. І зажили всі щасливо й прекрасно. А Лукаша розп'яли посеред площі в Мінську. Ось така х*йня, малята", – розповів Потап.

Злободенну творчість Потапа оцінив весь український шоу-біз – Леся Нікітюк, Ірина Федишин, гурт KAZKA, Анна Завальська, Uliana Royce та інші:

Оля Полякова: "Обожнюю! Завтра дітям на ніч поставлю! Може виспляться нарешті";

"Обожнюю! Завтра дітям на ніч поставлю! Може виспляться нарешті"; Алан Бадоєв: "Потапе, це найкраща казка на ніч";

"Потапе, це найкраща казка на ніч"; Wellboy: "Спасибі, дядю Льоша. Чудова казочка".

Зазначимо, 21-річний хітмейкер сам вкрай гостро реагує на війну в Україні. Путінська армія обстріляла місто Охтирка на Сумщині, що за 27 кілометрів від його рідного села Грунь. Тож вслід за російським кораблем Wellboy послав очільника Кремля і всіх рашистів.

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