Ось так життя роз'єднало, – Ксенія Мішина натякнула на складні стосунки з батьками з Криму

Успішна українська акторка Ксенія Мішина родом з Криму. У Севастополі досі живуть її батьки. Судячи з усього, після вторгнення Росії стосунки в них напружені.

У перший день війни Ксенія Мішина виїхала на Захід України, а у квітні – на зйомки в Бельгію. Усі три місяці з нею був 10-річний син Платон. Інша частина її сім'ї залишилася в Криму – це мама Наталя та батько Олександр, які розлучені.

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Ксенія Мішина про стосунки з батьками з Криму

Це дуже складна тема для мене, дуже особиста і дуже болюча тема. Мені не дуже хотілося б це обговорювати. Я не знаю, що тобі сказати. Я не знаю, як бути далі, що робити. Ось так життя роз'єднало, поки що,

– відповіла Ксенія Мішина.

"Звісно є люди, які адекватно реагують на цю ситуацію. І звісно в мене є друзі в Севастополі, звісно є родичі, і я з ними спілкуюся. Багато людей адекватно до цього ставляться. Але так, вони мовчать, вони бояться щось сказати, і це правда", – додала акторка.

Ксенія Мішина з мамою Наталею в Києві: фото

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Водночас Ксенія Мішина не приховує, що в неї, як і у всіх українців, ненависть до всіх росіян. Вона прямо каже про це своїм колегам і знайомим-мовчунам і просить це розуміти. Зірка вважає, що розбиратися й карати будемо вже після війни.

"Дуже складно не ненавидіти, дуже складно приймати цю позицію мовчати. Я пишу таким людям: "Якщо ти мовчиш, то ти повинен розуміти нашу ненависть". Не писати: "Чому ви так реагуєте? Чому ви такі злі, такі агресивні?". Чому? А ти щось втратила? А на тебе нападали? А тобі зруйнували життя? Ти відчуваєш те, що відчуваємо ми? Це нормально вас усіх ненавидіти, це така нормальна зараз реакція", – емоційно заявила актриса.

Ксенія Мішина та Крим