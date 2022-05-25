Ось так життя роз'єднало, – Ксенія Мішина натякнула на складні стосунки з батьками з Криму
Джерело:ютуб-канал Аліни Доротюк
Успішна українська акторка Ксенія Мішина родом з Криму. У Севастополі досі живуть її батьки. Судячи з усього, після вторгнення Росії стосунки в них напружені.
У перший день війни Ксенія Мішина виїхала на Захід України, а у квітні – на зйомки в Бельгію. Усі три місяці з нею був 10-річний син Платон. Інша частина її сім'ї залишилася в Криму – це мама Наталя та батько Олександр, які розлучені.
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Ксенія Мішина про стосунки з батьками з Криму
Це дуже складна тема для мене, дуже особиста і дуже болюча тема. Мені не дуже хотілося б це обговорювати. Я не знаю, що тобі сказати. Я не знаю, як бути далі, що робити. Ось так життя роз'єднало, поки що,
– відповіла Ксенія Мішина.
"Звісно є люди, які адекватно реагують на цю ситуацію. І звісно в мене є друзі в Севастополі, звісно є родичі, і я з ними спілкуюся. Багато людей адекватно до цього ставляться. Але так, вони мовчать, вони бояться щось сказати, і це правда", – додала акторка.
Ксенія Мішина з мамою Наталею в Києві: фото
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Водночас Ксенія Мішина не приховує, що в неї, як і у всіх українців, ненависть до всіх росіян. Вона прямо каже про це своїм колегам і знайомим-мовчунам і просить це розуміти. Зірка вважає, що розбиратися й карати будемо вже після війни.
"Дуже складно не ненавидіти, дуже складно приймати цю позицію мовчати. Я пишу таким людям: "Якщо ти мовчиш, то ти повинен розуміти нашу ненависть". Не писати: "Чому ви так реагуєте? Чому ви такі злі, такі агресивні?". Чому? А ти щось втратила? А на тебе нападали? А тобі зруйнували життя? Ти відчуваєш те, що відчуваємо ми? Це нормально вас усіх ненавидіти, це така нормальна зараз реакція", – емоційно заявила актриса.
Ксенія Мішина та Крим
- Востаннє в окупованому Криму вона була у січні 2022 року – приїжджала до мами й показувала будинок, в якому минуло її дитинство, школу, ходила на базар.
- Минулоріч вона дуже часто навідувалася в Севастополь і навіть возила туди нареченого з "Холостячки" Олександра Еллерта. У червні у ресторанному комплексі в Балаклаві акторка святкувала день народження. А в липні, після гучного розставання з коміком, відпочивала з подругами у Ялті.
- У червні 2020 року в інтерв'ю ютуб-каналу Rostyslove Production Мішина розповідала, що в її рідному Севастополі простих людей – таксистів, продавчинь – "не влаштовує нинішня ситуація", а батьки "дуже люблять свою землю, свій дім", тому переїжджати до неї в Київ не хочуть.
- Після, як потонув крейсер "Москва", акторка написала у своєму інстаграмі: "Мій дім точно став чудовиськом, яке намагається зжерти свою дитину… У мене більше немає того дому. Його забрали, і я давно відгорювала цю втрату".