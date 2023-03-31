Орландо Блум після повернення з України сходив на побачення з коханою: милі фото
Джерело:Daily Mail
Британський актор провів кілька днів в Україні, де відвідав дитячий центр та поспілкувався з Володимиром Зеленським. Тепер Орландо Блум повернувся додому і вирішив одразу ж піти на побачення з нареченою Кеті Перрі.
Американська співачка Кеті Перрі разом з актором Орландо Блумом з’явилися на публіці. Вони сходили на вечерю в ресторан 4 Charles Prime Rib у Нью-Йорку після того, як Орландо Блум побував в Україні.
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Виходячи з популярного закладу, зіркова пара трималася за руки.
Орландо Блум з Кеті Перрі / Фото з соцмереж
Кеті Перрі була одягнена в темно-зелене пальто з лавандовим коміром із китицями та відповідними рукавами. Вона також одягнула білий топ з круглим вирізом і чорну спідницю, яку поєднувала з масивними черевиками. Доповнила свій образ співачка червоними сонцезахисними окулярами.
Тим часом Орландо Блум одягнув чорний джемпер з темними джинсами і синю кепку. В руках він тримав куртку.
Орландо Блум з Кеті Перрі / Фото з соцмереж
Додамо, що зранку наступного дня пару знову помітили разом у Нью-Йорку. Тепер вони були одягнені у більш повсякденний образ – спортивні костюми та кросівки. Також Кейт та Орландо були в кепках.
Кеті Перрі та Орландо Блум / Фото з соцмереж
Що відомо про стосунки Кеті Перрі з Орландо Блумом:
- Пара вперше зустрілася на вечірці Netflix Golden Globes/Weinstein Company у 2015 році, що викликало чутки про їхній романтичний зв’язок.
- Невдовзі після цього їх кілька разів бачили, як зірки проводили час разом, а фотографії пари на Гаваях у лютому 2016 року, на яких вони цілувалися, підтвердили їхні стосунки.
- Орландо Блум зробив пропозицію своїй коханій на День Святого Валентина 2019 року з каблучкою для заручин з рожевим діамантом. Проте про одруження пари поки нічого невідомо.
- Тепер вони є батьками дворічної дочки Дейзі. Британський актор також є батьком 12-річного Флінна від колишньої дружини Мірандою Керр.