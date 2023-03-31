Американская певица Кэти Перри вместе с актером Орландо Блумом появилась на публике. Они сходили на ужин в ресторан 4 Charles Prime Rib в Нью-Йорке после того, как Орландо Блум побывал в Украине.

К теме Кэти Перри гордо отреагировала на визит Орландо Блума в Украину: "Ты герой"

Выходя из популярного заведения, звездная пара держалась за руки.



Орландо Блум из Кэти Перри / Фото из соцсетей

Кэти Перри была одета в темно-зеленое пальто с лавандовым воротником с кистями и соответствующими рукавами. Она также одела белый топ с круглым вырезом и черную юбку, сочетавшуюся с массивными ботинками. Дополнила свой образ певица красными очками.

Тем временем Орландо Блум надел черный джемпер с темными джинсами и синюю кепку. В руках он держал куртку.



Орландо Блум из Кэти Перри / Фото из соцсетей

Добавим, что с утра на следующий день пару снова заметили вместе в Нью-Йорке. Теперь они были одеты в более обычный образ – спортивные костюмы и кроссовки. Кейт и Орландо были в кепках.



Кэти Перри и Орландо Блум / Фото из соцсетей

Что известно об отношениях Кэти Перри с Орландо Блумом: