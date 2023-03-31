Американська співачка Кеті Перрі разом з актором Орландо Блумом з’явилися на публіці. Вони сходили на вечерю в ресторан 4 Charles Prime Rib у Нью-Йорку після того, як Орландо Блум побував в Україні.

До теми Кеті Перрі гордо відреагувала на візит Орландо Блума в Україну: "Ти герой"

Виходячи з популярного закладу, зіркова пара трималася за руки.



Орландо Блум з Кеті Перрі / Фото з соцмереж

Кеті Перрі була одягнена в темно-зелене пальто з лавандовим коміром із китицями та відповідними рукавами. Вона також одягнула білий топ з круглим вирізом і чорну спідницю, яку поєднувала з масивними черевиками. Доповнила свій образ співачка червоними сонцезахисними окулярами.

Тим часом Орландо Блум одягнув чорний джемпер з темними джинсами і синю кепку. В руках він тримав куртку.



Орландо Блум з Кеті Перрі / Фото з соцмереж

Додамо, що зранку наступного дня пару знову помітили разом у Нью-Йорку. Тепер вони були одягнені у більш повсякденний образ – спортивні костюми та кросівки. Також Кейт та Орландо були в кепках.



Кеті Перрі та Орландо Блум / Фото з соцмереж

Що відомо про стосунки Кеті Перрі з Орландо Блумом: