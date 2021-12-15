Опинився у пастці, – Бен Аффлек назвав несподівану причину своєї алкогольної залежності
Джерело:SiriusXM
Американський актор і режисер Бен Аффлек несподівано заговорив про свій попередній шлюб з Дженніфер Гарнер. Він розповів, що саме цей союз став причиною алкогольної залежності.
Бен Аффлек став гостем програми "Шоу Говарда Стена". Там актор і режисер розповів про подружнє життя з Дженніфер Гарнер та свою пристрасть до алкоголю.
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Бен Аффлек про шлюб з Гарнер
За словами знаменитості, шлюб з Дженніфер Гарнер у якийсь момент перестав приносити йому щастя і задоволення. Саме через це він нібито почав випивати.
Я почав пити тому, що опинився в пастці... Я думав – не можу піти через своїх дітей, але я незадоволений, що мені робити? Я випив пляшку віскі й заснув на кушетці, що не стало вирішенням проблеми. Наш шлюб зруйнувався, ми не могли його врятувати,
– підкреслив актор.
Він додав, що намагався відновити стосунки з колишньою дружиною та повернути почуття. Але все було марно.
"Ось яка думка прийшла до мене… Моя відповідальність перед дітьми – це найбільша відповідальність, яку я несу, тому я не збираюся робити що-небудь болюче або руйнівне для них. При цьому я знаю, що мої вчинки та слова сильно впливають на дітей", – поділився Бен Аффлек.
Бен Аффлек і Дженніфер Гарнер / Фото Getty Images
Шлюб Бена Аффлека та Дженніфер Гарнер
- На зйомках фільмів Бен Афллек та Дженніфер Гарнер потоваришували. У 2004 році їхні стосунки стали більш серйозними та переросли у романтичні. Через рік вони одружилися.
- У шлюбі в пари народилося 3 дітей: Вайолет Енн Аффлек, Серафіна Роуз Елізабет Аффлек та Семюель Гарнер Аффлек.
- У 2015 році знаменитості оголосили про розрив шлюбу. Однак офіційно вони розлучилися лише через 3 роки після цього. Раніше Бен Аффлек розповідав, що саме його алкоголізм був причиною розлучення. Зараз колишні зберегли хороші стосунки: вони бачаться і підтримують один одного, а актор проходить регулярну терапію.