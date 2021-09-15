ONUKA зізналася, що хоче всиновити дитину та розповіла, чи допомагають няні з первістком

Українська співачка ONUKA в новому інтерв'ю зізналася, що завжди хотіла всиновити дитину. Артистка не заперечує, що колись це може статися. Наразі вона виховує первістка Олександра. За словами виконавиці, вона не звертається за допомогою до нянь.

ONUKA (справжнє ім'я – Наталія Жижченко) вперше стала мамою 14 травня 2020 року. Раніше зірка зізнавалася, що ніколи не хотіла народжувати, була байдужою до дітей, але з появою сина все змінилося.

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ONUKA про усиновлення

Артистка поділилася, що для усиновлення може назвати багато причин. Однією з них є перенаселення планети. А також Жижченко завжди хвилювалася за те, як в сучасних реаліях можна виховати людину з великої букви.

Тому я завжди хотіла всиновити дитину. Можливо, з часом це станеться,

– зізналася Наталія.

Співачка не планувала вагітніти, а коли дізналася, що чекає на дитину, була спантеличена. Хоча вона та чоловік Євген Філатов зараз кажуть, що бути батьками – це класно.



Наталія та Євген з сином і домашнім улюбленцем / Фото з інстаграму ONUKA

ONUKA про виховання первістка

Синові Наталії та Євгена – Олександру 1,4 року. Артистка розповіла, що вона не звертається за допомогою до нянь. Вона і чоловік виховують сина самостійно.

"Зараз, коли розпочалися гастролі, нам допомагають. Але це не цілодобова допомога. Я називаю це "жонглювати Сашею". Годину мама з ним, годину тато, трохи подруга, сусіди", – зазначила ONUKA.

Наталія не приховує, син надав її творчості нових кольорів. Від часу народження сина Наталія встигла реалізувати чимало творчих планів.



Син Наталії Жижченко та Євгена Філатова – Олександр / Фото з інстаграму ONUKA