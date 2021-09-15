ONUKA (настоящее имя – Наталья Жижченко) впервые стала мамой 14 мая 2020 года. Ранее звезда признавалась, что никогда не хотела рожать, была равнодушной к детям, но с появлением сына все изменилось.
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ONUKA об усыновлении
Артистка поделилась, что для усыновления может назвать много причин. Одна из них – перенаселение планеты. А также Жижченко всегда волновалась за то, как в современных реалиях можно воспитать человека с большой буквы.
Поэтому я всегда хотела усыновить ребенка. Возможно, со временем это произойдет,
– призналась Наталья.
Певица не планировала беременеть, а когда узнала, что ждет ребенка, была озадачена. Хотя она и муж Евгений Филатов сейчас говорят, что быть родителями – это классно.
Наталья и Евгений с сыном и домашним животным / Фото из инстаграма ONUKA
ONUKA о воспитании первенца
Сыну Натальи и Евгения – Александру 1,4 года. Артистка рассказала, что она не обращается за помощью к няням. Она и муж воспитывают сына самостоятельно.
"Сейчас, когда начались гастроли, нам помогают. Но это не круглосуточная помощь. Я называю это "жонглировать Сашей". Час мама с ним, час папа, немного подруга, соседи", – отметила ONUKA.
Наталья не скрывает, сын придал ее творчеству новых цветов. С момента рождения сына Наталья успела реализовать немало творческих планов.
Сын Натальи Жижченко и Евгения Филатова – Александр / Фото из инстаграма ONUKA