ONUKA (справжнє ім'я – Наталія Жижченко) вперше стала мамою 14 травня 2020 року. Раніше зірка зізнавалася, що ніколи не хотіла народжувати, була байдужою до дітей, але з появою сина все змінилося.

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ONUKA про усиновлення

Артистка поділилася, що для усиновлення може назвати багато причин. Однією з них є перенаселення планети. А також Жижченко завжди хвилювалася за те, як в сучасних реаліях можна виховати людину з великої букви.

Тому я завжди хотіла всиновити дитину. Можливо, з часом це станеться,

– зізналася Наталія.

Співачка не планувала вагітніти, а коли дізналася, що чекає на дитину, була спантеличена. Хоча вона та чоловік Євген Філатов зараз кажуть, що бути батьками – це класно.



Наталія та Євген з сином і домашнім улюбленцем / Фото з інстаграму ONUKA

ONUKA про виховання первістка

Синові Наталії та Євгена – Олександру 1,4 року. Артистка розповіла, що вона не звертається за допомогою до нянь. Вона і чоловік виховують сина самостійно.

"Зараз, коли розпочалися гастролі, нам допомагають. Але це не цілодобова допомога. Я називаю це "жонглювати Сашею". Годину мама з ним, годину тато, трохи подруга, сусіди", – зазначила ONUKA.

Наталія не приховує, син надав її творчості нових кольорів. Від часу народження сина Наталія встигла реалізувати чимало творчих планів.



Син Наталії Жижченко та Євгена Філатова – Олександр / Фото з інстаграму ONUKA