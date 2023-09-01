Як виявилось, зіркове подружжя познайомилося через спільних знайомих, які займалися музикою. Тоді Євген здався Наті дуже талановитим хлопцем.

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Як ONUKA познайомилась зі своїм чоловіком

Спершу хлопець з дівчиною були більше у дружніх, ніж романтичних стосунках. Проте у 2008 році в Києві Ната та Євген стали більш тісно спілкуватись і в них закрутився роман.

Я тоді ще була молода, амбітна, з юнацьким максималізмом на повну потужність. І я така думаю: "Послухаю, що ж там за талановитий такий хлопець?" Я послухала пару треків – реально офігіла в той час. Думаю: "Нічого собі!". А це просто ті часи, коли не було інтернету, коли кожен робив це не те що на колінках, а реально на колінках,

– поділилася виконавиця.



Ната Жижченко з чоловіком та старшин сином / Фото з інстаграму виконавиці

Співачка також розповіла, що бути з чоловіком вдвох творчими має як свої плюси, так і мінуси. Водночас вона зауважила: "Мені пощастило з Євгеном, який робить прекрасні аранжування і найкращий, як на мене, різножанровий композитор сучасності, який є частиною проєкту Onuka".

Що відомо про особисте життя Нати Жижченко: коротко

Співачка вийшла заміж у 2016 році. У липні вона з чоловіком, музичним продюсером Євгеном Філатовим, вдруге стали батьками. Співачка народила дівчинку, яку разом з чоловіком назвала Ліна. Подружжя також виховує трирічного сина Олександра.