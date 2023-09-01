Как оказалось, звездные супруги познакомились через общих знакомых, которые занимались музыкой. Тогда Нате Евгений показался очень талантливым парнем.

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Как ONUKA познакомилась со своим мужем

Сначала парень с девушкой были больше в дружеских, чем в романтических отношениях. Однако в 2008 году в Киеве Ната и Евгений стали теснее общаться и у них закрутился роман.

Я тогда еще была молода, амбициозна, с юношеским максимализмом на полную мощь. И я так думаю: "Послушаю, что же там за талантливый такой парень?" Я послушала пару треков – реально офигила в то время. Думаю: "Ничего себе!" А это просто те времена, когда не было интернета, когда каждый делал это не то что на коленках, а реально на коленках.

– поделилась исполнительница.



Ната Жижченко с мужем и старшин сыном / Фото из инстаграмма исполнительницы

Певица также рассказала, что быть с мужем вдвоем творческим имеет как свои плюсы, так и минусы. В то же время она отметила: "Мне повезло с Евгением, который делает прекрасные аранжировки и лучший, по-моему, разножанровый композитор современности, который является частью проекта Onuka".

Что известно личная жизнь Наты Жижченко: коротко

Певица вышла замуж в 2016 году. В июле она с мужем, музыкальным продюсером Евгением Филатовым, во второй раз стали родителями. Певица родила девочку, которую вместе с мужем назвала Лина. Супруги также воспитывают трехлетнего сына Александра.