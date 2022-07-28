У 2022 році День Української Державності святкують вперше. Це свято є символічним ще й тому, що відзначається у День хрещення Київської Русі та День Володимира Великого. У своєму ранковому привітанні президент України наголосив, що нашу велику українську сім'ю єднає родина державних символів України. Це три брати: державний прапор України, Державний Герб і Державний Гімн. Але "дуже важливо не лише відзначати появу державності, але й об'єднуватись для її збереження".

Важливо Ми були, є і будемо, – Зеленський привітав українців із Днем державності

До привітань українців також долучились українські зірки: Володимир Остапчук, Наталка Карпа та інші. Що вони кажуть у такий складний для України час – читайте далі.

Володимир Остапчук

"З Днем Української Державності, мої любі. Я кожною клітинкою відчуваю наш дух, незламність та свободу! Ми молода кров з тисячолітньою історією і саме зараз наш час! Тримаємо стрій, а вороженьки – то роса на сонці. Слава Україні".

Наталка Карпа

"Я люблю свою країну… свою землю! Я ціную та поважаю звичаї та традиції свого краю! Я дорожу людьми, які вкладають свою силу та наснагу, аби ми жили на своїй землі краще! Я розумію, яку ціну ми платимо за наш суверенітет та незалежність! Я горджусь кожним українцем, який ціною свого здоров'я та життя стоїть на варті та захисті моєї землі!

Це мої постулати, мої переконання та філософія мого буття! Цьому, я навчаю і навчатиму свою доньку! З днем Української Державності, мої рідні люди, мої фантастичні українці! Плекаймо і свідомо зрощуємо наше майбутнє!"

Ектор Хіменес-Браво

"Рідні, з Днем Державності! Щодня кажу, як я вас люблю. Як пишаюсь бути українцем в серці та душі. Мій дім стоїть в Ірпені. Мій основний бізнес в прямо в серці Києва. Щодня я їжджу містами країни та дивлюся, що ця мерзота зробила з малим бізнесом. Як можу допомагаю, бо вони – наше майбутнє.

Так, я — колумбієць, і місце, де я народився дуже далеко звідси, тож впевнений, що це доля. Жити та присвячувати свою душу і тіло країні, у якої на прапорі найсильніші кольори та символи у світі – свобода і сонячна енергія, на гербі незламна воля, а в гімні..

"..Душу й тіло ми положим

За нашу свободу

І покажем, що ми браття

Козацького роду.."

Що разу до сліз. Що разу найсильніша мантра. Найсильніший клич до бою. Найсильніші слова, що існують у світі. Україна понад усе. Слава Україні!"

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