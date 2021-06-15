Онук Єлизавети ІІ Пітер Філліпс офіційно розлучився з дружиною

Найстарший онук королеви Єлизавети ІІ Пітер Філліпс офіційно став холостяком. Про розлучення з дружиною Отем він оголосив ще в лютому минулого року. Лише зараз колишнім вдалося владнати всі фінансові аспекти.

У понеділок, 14 червня, експодружжя опублікувало офіційну заяву про завершення шлюборозлучного процесу, який затягнувся на півтора року. Їхній розрив схвалив Вищий суд Лондона. Так, 43-річний первісток принцеси Анни Пітер Філліпс став першим онуком королеви Єлизавети ІІ, який розлучився з дружиною.

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Хоч це сумний день для Пітера і Отем, вони як і раніше ставлять благополуччя і виховання своїх чудових доньок Савани й Айли на перший план. І Пітер, і Отем задоволені, що мирно вирішили питання з дітьми,

– йдеться в офіційній заяві експодружжя.

Додамо, Пітер Філліпс й Отем звернулися до громадськості та представників преси з проханням не втручатися в особисте життя, адже як вони, так і їхні доньки адаптуються до нового періоду.

Пітер Філіпс з ексдружиною та дітьми / Фото Getty Images

Розлучення Пітера Філліпса з дружиною Отем