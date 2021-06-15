В понедельник, 14 июня, бывшая супружеская пара опубликовала официальное заявление о завершении бракоразводного процесса, который затянулся на полтора года. Их разрыв одобрил Высший суд Лондона. Так, 43-летний первенец принцессы Анны Питер Филлипс стал первым внуком королевы Елизаветы II, который расстался с женой.

К теме Святослав Вакарчук разошелся с женой Лялей Фонаревой

Хоть это печальный день для Питера и Отем, они по-прежнему ставят благополучие и воспитание своих прекрасных дочерей Саванны и Айлы на первый план. И Питер, и Отем довольны, что мирно решили вопрос с детьми,

– говорится в официальном заявлении експодружжя.

Добавим, Питер Филлипс и Отем обратились к общественности и представителям прессы с просьбой не вмешиваться в личную жизнь, ведь как они, так и их дочери адаптируются к новому периоду.

Питер Филипс с бывшей женой и детьми / Фото Getty Images

Развод Питера Филлипса с женой Отем