Після невдалої спроби втекти з України: онук Софії Ротару показав фото з Парижа

28 липня 2022 , 20:19
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Джерело:

інстаграм Анатолія Євдокименка

Онук співачки Софії Ротару, схоже, таки зміг виїхати з України. Він похизувався фото з Франції.

Онук співачки Софії Ротару Анатолій Євдокименко намагався незаконно втекти з України. Можливо, йому й справді вдалося виїхати.

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Онук Ротару, ймовірно, виїхав з країни

Анатолій Євдокименко опублікував кілька інстаграм-сторіз. Він показав вулиці Парижа, де видно Ейфелеву вежу. Чоловік ніяк не прокоментував фото, однак у мережі підозрюють, що він таки виїхав до Франції.


Вулиці Парижа / Фото з інстаграм-сторіз


Вулиці Парижа / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, 7 березня на кордоні з Молдовою правоохоронці затримали групу чоловіків, які намагалися незаконно покинути Україну. Вони хотіли перетнути кордон на човні. Серед 8 ухилянтів призовного віку були родичі Софії Ротару – внук і син. Онук артистки не відреагував на скандал, залишається мовчазним у мережі, але у день народження поділився своїм фото.

Що Софія Ротару каже про війну

  • Співачка, яка жила на дві країни, порушила мовчання лише на 5 день війни. Вона повідомила, що перебуває в Києві й молиться за захисників.
  • Концертний директор Софії Ротару заявив, що вона начебто завжди була аполітичною і є артисткою СРСР. Він також припустив, що зірка побоюється за гастролі в Росії.
  • Востаннє Ротару коментувала лише жахливі обстріли ТЦ у Кременчуці та центру Вінниці, публікуючи фото свічки та кадри наслідків обстрілів.
Автор: Марія Касій