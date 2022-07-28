Після невдалої спроби втекти з України: онук Софії Ротару показав фото з Парижа

Онук співачки Софії Ротару, схоже, таки зміг виїхати з України. Він похизувався фото з Франції.

Онук співачки Софії Ротару Анатолій Євдокименко намагався незаконно втекти з України. Можливо, йому й справді вдалося виїхати.

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Онук Ротару, ймовірно, виїхав з країни

Анатолій Євдокименко опублікував кілька інстаграм-сторіз. Він показав вулиці Парижа, де видно Ейфелеву вежу. Чоловік ніяк не прокоментував фото, однак у мережі підозрюють, що він таки виїхав до Франції.



Вулиці Парижа / Фото з інстаграм-сторіз



Вулиці Парижа / Фото з інстаграм-сторіз

Що Софія Ротару каже про війну

Співачка, яка жила на дві країни, порушила мовчання лише на 5 день війни. Вона повідомила, що перебуває в Києві й молиться за захисників.

Концертний директор Софії Ротару заявив, що вона начебто завжди була аполітичною і є артисткою СРСР. Він також припустив, що зірка побоюється за гастролі в Росії.

Востаннє Ротару коментувала лише жахливі обстріли ТЦ у Кременчуці та центру Вінниці, публікуючи фото свічки та кадри наслідків обстрілів.