Онучка співачки Софії Ротару Софія Євдокименко перестала приховувати свого бойфренда й оприлюднила фото з ним. Коханим дівчини є 32-річний IT-підприємець з України Денис Жаданов.

Онучка Софії Ротару показала бойфренда

Онучка відомої співачки Софії Ротару, модель Софія Євдокименко, перестала приховувати свого обранця. Вона оприлюднила романтичні фото з бойфрендом на особистій сторінці в інстаграмі.

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19-річна модель показала зворушливі фото з обранцем, з яким зустрічається близько року. Ним є 32-річний IT-підприємець з України Денис Жаданов. Разом із Софією Євдокименко він живе в Нью-Йорку.

"Все, що тобі потрібно, це...", – підписала знімки Софія Євдокименко. Варто зазначити, що й її бойфренд оприлюднив ці фото у своєму блозі.

На світлинах пара позує у ніжних обіймах. Для романтичної фотосесії модель вдягнула мінісукню на довгий рукав з леопардовим принтом. Неширокий коричневий пояс вдало підкреслив бездоганну фігуру Софії.

Вона розпустила довге волосся та вклала його легкими хвильками. Лаконічний, але стильний образ дівчини завершив гарний макіяж. Вона підкреслила очі нюдовими тінями та нафарбувала губи матовою помадою.

Денис Жаданов натомість обрав сині джинси та чорну футболку.



Софія Євдокименко і Денис Жаданов / Фото з інстаграму моделі



Софія Євдокименко і Денис Жаданов / Фото з інстаграму моделі