Внучка певицы Софии Ротару София Евдокименко перестала скрывать своего бойфренда и обнародовала фото с ним. Возлюбленным девушки является 32-летний IT-предприниматель из Украины Денис Жаданов.

Внучка Софии Ротару показала бойфренда

Внучка известной певицы Софии Ротару, модель София Евдокименко, перестала скрывать своего избранника. Она обнародовала романтические фото с бойфрендом на личной странице в инстаграме.

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19-летняя модель показала трогательные фото с избранником, с которым встречается около года. Им является 32-летний IT-предприниматель из Украины Денис Жаданов. Вместе с Софией Евдокименко он живет в Нью-Йорке.

"Все, что тебе нужно, это..." – подписала снимки Софья Евдокименко. Стоит отметить, что и ее бойфренд обнародовал эти фото в своем блоге.

На фотографиях пара позирует в нежных объятиях. Для романтической фотосессии модель надела миниюбкуна длинный рукав с леопардовым принтом. Неширокий коричневый пояс удачно подчеркнул безупречную фигуру Софии.

Она распустила длинные волосы и уложила их легкими волнами. Лаконичный, но стильный образ девушки завершил красивый макияж. Она подчеркнула глаза нюдовыми тенями и накрасила губы матовой помадой.

Денис Жаданов при этом выбрал синие джинсы и черную футболку.



Софья Евдокименко и Денис Жаданов / Фото из инстаграма модели



Софья Евдокименко и Денис Жаданов / Фото из инстаграма модели