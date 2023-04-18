16-річна онучка Данілова зізналася, як їй заважає відоме прізвище: "Дуже сильно відчуваю це"

Онука секретаря РНБО Олексія Данілова будує сольну кар'єру співачки. Дивно, але Маша каже, що відоме прізвище не допомагає, а навпаки заважає. З нею нібито хочуть дружити через впливового дідуся.

Маша Данілова виступила на благодійному концерті музичного порталу "Музвар", а за лаштунками поскаржилася на гучне прізвище. 17 квітня їй виповнилося всього 16 років, а люди вже намагаються здружитися з нею заради впливових зв'язків.

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Онучка Данілова поскаржилася на відоме прізвище

Я це дуже сильно відчуваю. У деяких моментах я бачу, коли люди дружать через свої якісь наміри, познайомитися десь. Але це дуже дивно, тому що треба цінувати людину як людину, а не тому, що в неї якісь родичі,

– зізналася Маша Данілова.

Однак вона тепло висловилася про Олексія Данілова. Каже, що дідусь серйозний, але з гумором: "Він серйозна людина з гумором. Я його дуже поважаю і дуже підтримую в усьому".