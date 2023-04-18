Маша Данилова выступила на благотворительном концерте музыкального портала "Музвар", а за кулисами пожаловалась на громкую фамилию. 17 апреля ей исполнилось всего 16 лет, а люди уже пытаются сдружиться с ней ради влиятельных связей.

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Внучка Данилова пожаловалась на известную фамилию

Я это очень сильно ощущаю. В некоторых моментах я вижу, когда люди дружат из-за своих каких-то намерений, познакомиться где-нибудь. Но это очень странно, потому что нужно ценить человека как человека, а не потому, что у него какие-то родственники,

– призналась Маша Данилова.

Однако она тепло высказалась об Алексее Данилове. Говорит, что дедушка серьезный, но с юмором: "Он серьезный человек с юмором. Я его очень уважаю и очень поддерживаю во всем".