Маша Данилова выступила на благотворительном концерте музыкального портала "Музвар", а за кулисами пожаловалась на громкую фамилию. 17 апреля ей исполнилось всего 16 лет, а люди уже пытаются сдружиться с ней ради влиятельных связей.
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Внучка Данилова пожаловалась на известную фамилию
Я это очень сильно ощущаю. В некоторых моментах я вижу, когда люди дружат из-за своих каких-то намерений, познакомиться где-нибудь. Но это очень странно, потому что нужно ценить человека как человека, а не потому, что у него какие-то родственники,
– призналась Маша Данилова.
Однако она тепло высказалась об Алексее Данилове. Говорит, что дедушка серьезный, но с юмором: "Он серьезный человек с юмором. Я его очень уважаю и очень поддерживаю во всем".
- Заметим, внучка секретаря СНБО поет с детства, с 5 лет. В ее жизни было много вокальных конкурсов и фестивалей, а в 2021 году Маша Данилова прошла в финал "Черноморских игр" в дуэте с сестрой Александрой.
- Премьера ее первого трека состоялась в августе 2022 года – "Я хочу". Он был написан еще до войны и на другом языке, но девушка переделала его и вложила другой смысл. Сейчас в репертуаре внучки Данилова пять украиноязычных песен.
- Кроме того, она берет интервью у звезд украинского шоу-биза. Выходят они в рамках проекта Danilova Podcast.