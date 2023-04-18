Маша Данілова виступила на благодійному концерті музичного порталу "Музвар", а за лаштунками поскаржилася на гучне прізвище. 17 квітня їй виповнилося всього 16 років, а люди вже намагаються здружитися з нею заради впливових зв'язків.
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Онучка Данілова поскаржилася на відоме прізвище
Я це дуже сильно відчуваю. У деяких моментах я бачу, коли люди дружать через свої якісь наміри, познайомитися десь. Але це дуже дивно, тому що треба цінувати людину як людину, а не тому, що в неї якісь родичі,
– зізналася Маша Данілова.
Однак вона тепло висловилася про Олексія Данілова. Каже, що дідусь серйозний, але з гумором: "Він серйозна людина з гумором. Я його дуже поважаю і дуже підтримую в усьому".
- Зауважимо, онучка секретаря РНБО співає змалку, з 5 років. У її житті було багато вокальних конкурсів і фестивалів, а 2021 року Маша Данілова пройшла у фінал "Чорноморських ігор" у дуеті з сестрою Олександрою.
- Прем'єра її першого треку відбулася в серпні 2022 року – "Я хочу". Він був написаний ще до війни й іншою мовою, але дівчина переробила його і вклала інший сенс. Зараз у репертуарі онучки Данілова п'ять україномовних пісень.
- Крім того, вона бере інтерв'ю в зірок українського шоу-бізу. Виходять вони в рамках проєкту Danilova Podcast.