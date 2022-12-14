Блогерка, у якої 1,6 мільйона підписників в інстаграмі, поділилась, що зупинилась у престижному готелі мережі Hilton. У Туреччину вона прилетіла з чоловіком на швейне виробництво. Спочатку їх заселили у номер, де, за словами Тані, пахло цигарками, після чого вона попросила іншу кімнату у менеджерів. Між цим вона побувала у ванній кімнаті, де випадково забула два своїх кільця – заручальне кільце та обручку, а також обручку чоловіка.

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Вона отямилась за прикраси, коли вже була в ресторані. Але коли звернулась з питанням до адміністрації готелю, їй сказали, що нічого цінного вона у номері не залишала.

Коли ми повернулися, персонал сказав, що нічого не знайшли. Ми спілкувалися з персоналом чотири години, навіть поліція приїхала, але готель відмовився перевірити речі персоналу, який був у номері одразу після нас. Адміністрація готелю відмовилася нам допомогти і сказала, що, можливо, ми самі заховали ці каблучки,

– поділилась засмучена блогерка.

Жінка підозрює, що це зробив чоловік, який прибирав тоді номер, але поліція не втрутилась у конфлікт, як і персонал готелю.

"Це ненормально, що ти боїшся залишити свої речі в номері готелю. Ненормально ставити своїх співробітників у пріоритет над клієнтами. Це ненормально, коли ти телефонуєш до поліції, офіцери вітають керівників готелю обіймами, демонструють їм свою лояльність і байдужість до жертви, кажучи, що вони нічого не можуть зробити..." – додала Тетяна.

Вона каже, що вартість перснів була чимала, але їй не стільки важливо, скільки вони коштували, як спогади пов'язані з ними. Згодом Парфільєва додала у сторіс, що у головному центрі Hilton у США вже знають про ситуацію і вона зараз "у максимальному пріоритеті". Проте Таня розуміє, що її кільця – вже десь у місцевому ломбарді. А поки вирішується цей інцидент, подружжю запропонували від готелю знижку на проживання і послуги SPA, на що пара відмовилась.



Таню Парфільєву обікрали у готелі мережі Hilton в Туреччині / Фото з інстаграм-сторіс

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