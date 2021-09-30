Оля Цибульська звабливо позувала у Львові: фото співачки у мінісукні
Джерело:інстаграм Олі Цибульської
Популярна співачка Оля Цибульська виступила у Львівській опері. Вона стала запрошеною гостею конкурсу "Міс Львів 2021". Зірка не втратила нагоди похизуватися звабливим сценічним вбранням на тлі однієї з найвеличніших архітектурних пам'яток міста Лева.
29 вересня у Львові відбувся конкурс "Міс Львів 2021". Подія пройшла в оперному театрі. Однією з запрошених гостей вечора стала виконавиця Оля Цибульська.
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Look Олі Цибульської
Співачка позувала на камеру на тлі вечірнього, безлюдного міста. Оля постала перед об'єктивом у чорній мінісукні зі спокусливим декольте й об'ємними довгими рукавами. Такий look поєднала з сірими туфлями-човниками на підборах і з оздобленням.
Волосся вона вклала у легкі локони та прикрасила великою білою квіткою. На обличчі вона зробила насичений макіяж з темними тінями на повіках і бордовою помадою на губах.
Оля Цибульська в мінісукні / Фото з інстаграму співачки
Оля Цибульська в мінісукні / Фото з інстаграму співачки
Оля Цибульська в мінісукні / Фото з інстаграму співачки
Оля Цибульська в мінісукні / Фото з інстаграму співачки
Текст публікації Олі Цибульської:
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Я подобалась собі в дзеркалі, часто чула компліменти, але не сприймала їх серйозно. Красивою почувалась і почуваюсь. Вдома і на сцені. Сьогодні випросила у Міс корону. Приміряти. Вона важка і тисне в голову.
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Ти красива, коли відчуваєш себе такою. І неважливо, що думають інші. Дякую, "Міс Львів". Це було красиво.