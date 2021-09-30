29 вересня у Львові відбувся конкурс "Міс Львів 2021". Подія пройшла в оперному театрі. Однією з запрошених гостей вечора стала виконавиця Оля Цибульська.

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Look Олі Цибульської

Співачка позувала на камеру на тлі вечірнього, безлюдного міста. Оля постала перед об'єктивом у чорній мінісукні зі спокусливим декольте й об'ємними довгими рукавами. Такий look поєднала з сірими туфлями-човниками на підборах і з оздобленням.

Волосся вона вклала у легкі локони та прикрасила великою білою квіткою. На обличчі вона зробила насичений макіяж з темними тінями на повіках і бордовою помадою на губах.



Оля Цибульська в мінісукні / Фото з інстаграму співачки

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Оля Цибульська в мінісукні / Фото з інстаграму співачки



Оля Цибульська в мінісукні / Фото з інстаграму співачки Оля Цибульська в мінісукні / Фото з інстаграму співачки



Оля Цибульська в мінісукні / Фото з інстаграму співачки Оля Цибульська в мінісукні / Фото з інстаграму співачки Текст публікації Олі Цибульської:

Конкурси краси: за чи проти? І чому? Я ніколи не була на конкурсах краси. Щиро думала, що не для мене. 90-60-90 були тільки цифрами з модельних глянців. Бюст – тренд 2021: "не росло". І Белла Хадід ніколи не була на мене схожа, а я на неї теж.⠀

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Я подобалась собі в дзеркалі, часто чула компліменти, але не сприймала їх серйозно. Красивою почувалась і почуваюсь. Вдома і на сцені. Сьогодні випросила у Міс корону. Приміряти. Вона важка і тисне в голову.

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Ти красива, коли відчуваєш себе такою. І неважливо, що думають інші. Дякую, "Міс Львів". Це було красиво.