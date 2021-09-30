29 сентября во Львове состоялся конкурс "Мисс Львов 2021". Событие прошло в оперном театре. Одним из приглашенных гостей вечера стала исполнительница Оля Цибульская.

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Look Оли Цыбульской

Певица позировала на камеру на фоне вечернего, безлюдного города. Оля предстала перед объективом в черном мини-платье с соблазнительным декольте и объемными длинными рукавами. Такой look совместила с серыми туфлями-лодочками на каблуках и с отделкой.

Волосы она уложила в легкие локоны и украсила большим белым цветком. На лице она сделала насыщенный макияж с темными тенями на веках и бордовой помадой на губах.



Оля Цибульская в мини-платье / Фото из инстаграма певицы

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Оля Цибульская в мини-платье / Фото из инстаграма певицы



Оля Цибульская в мини-платье / Фото из инстаграма певицы Оля Цибульская в мини-платье / Фото из инстаграма певицы