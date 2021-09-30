29 сентября во Львове состоялся конкурс "Мисс Львов 2021". Событие прошло в оперном театре. Одним из приглашенных гостей вечера стала исполнительница Оля Цибульская.
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Look Оли Цыбульской
Певица позировала на камеру на фоне вечернего, безлюдного города. Оля предстала перед объективом в черном мини-платье с соблазнительным декольте и объемными длинными рукавами. Такой look совместила с серыми туфлями-лодочками на каблуках и с отделкой.
Волосы она уложила в легкие локоны и украсила большим белым цветком. На лице она сделала насыщенный макияж с темными тенями на веках и бордовой помадой на губах.
Оля Цибульская в мини-платье / Фото из инстаграма певицы
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Оля Цибульская в мини-платье / Фото из инстаграма певицы
Оля Цибульская в мини-платье / Фото из инстаграма певицы
Оля Цибульская в мини-платье / Фото из инстаграма певицы
Текст публикации Оли Цыбульской:
Конкурсы красоты: за или против? И почему? Я никогда не была на конкурсах красоты. Искренне думала, что не для меня. 90-60-90 были только цифрами из модельных глянцев. Бюст – тренд 2021: "не росло". И Белла Хадид никогда не была на меня похожа, а я на нее тоже. ⠀
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Я нравилась себе в зеркале, часто слышала комплименты, но не воспринимала их всерьез. Красивой чувствовала и чувствую. Дома и на сцене. Сегодня выпросила у Мисс корону. Примерить. Она тяжелая и давит на голову.
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Ты красивая, когда чувствуешь себя такой. И неважно, что думают другие. Спасибо, "Мисс Львов". Это было красиво.