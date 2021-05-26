Оля Цибульська є однією з найсексуальніших артисток українського шоу-бізнесу. Вона запалює на сцені, позує у відвертих фотосесіях і приголомшливих кліпах.

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На особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать 790 тисяч користувачів мережі, Цибульська оприлюднила фотографію зі зйомок кліпу на пісню "Я не плачу".

Провокативний образ Олі Цибульської

Виконавиця постала перед камерою у довгій чорній сукні з надзвичайно глибоким вирізом на нозі. Також вбрання було на широких бретелях і спокусливе декольте. Поверх сукні знаменитість одягнула шкіряну куртку, яка додала образові зухвалості. Поєднала такий одяг зі світлими босоніжками на високих підборах.

Коротке волосся зірка вирішила вкласти в зачіску з "мокрим" ефектом. На обличчі вона зробила виразний макіяж у коричневих відтінках. Серед аксесуарів образ Цибульської довершили масивні сережки та стильні чорні окуляри.



Спокусливий образ Олі Цибульської / Фото з інстаграму Олі Цибульської