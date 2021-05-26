Оля Цибульская является одной из самых сексуальных артисток украинского шоу-бизнеса. Она зажигает на сцене, позирует в откровенных фотосессиях и потрясающих клипах.

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На личной странице в инстаграме, за которой следят 790 тысяч пользователей сети, Цибульская обнародовала фотографию со съемок клипа на песню "Я не плачу".

Провокационный образ Оли Цыбульской

Исполнительница предстала перед камерой в длинном черном платье с очень глубоким вырезом на ноге. Также у наряда были широкие бретели и соблазнительное декольте. Поверх платья знаменитость надела кожаную куртку, которая добавила образу дерзости. Совместила такую ​​одежду со светлыми босоножками на высоких каблуках.

Короткие волосы звезда решила уложить в прическу с "мокрым" эффектом. На лице она сделала выразительный макияж в коричневых оттенках. Среди аксессуаров образ Цыбульской завершили массивные серьги и стильные черные очки.

Соблазнительный образ Оли Цыбульской / Фото с инстаграму Оли Цыбульской