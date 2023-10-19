Це складна особиста історія, – Оля Цибульска розповіла, чи готова стати мамою вдруге

Українська співачка Оля Цибульська разом з чоловіком Сергієм виховують 8-річного сина Нестора. Днями виконавиця зізналася, чи готова до другої дитини.

Артистка наголосила, що "діти - не хом'ячки", тому складно бути готовим до цього. Водночас вона зазначила, що не проти, втім під час повномасштабного вторгнення важко брати на себе відповідальність за життя ще однієї дитини.

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Оля Цибульська зізналася, чи готова стати мамою вдруге

Виконавиця поділилася, що зараз не хоче іти в декрет.

Діти - не хом'ячки. Я не знаю, як це: "готова". Я не проти. Але чи готова я зараз піти в декрет, коли велика війна. Носити під серцем дитину, і всі ці новини, всі ці обстріли; переживати, перебуваючи при надії - не готова, напевно,

– зазначила артистка.

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Співачка поділилася, що їй все одно на слова людей, однак вона вважає, що вони повинні перестати пхати свого носа в життя інших.

"Будь ласка, відчепіться один від одного. Дуже легко критикувати чиюсь зовнішність, робити якісь зауваження... Хтось набирає вагу не тому що при надії, а тому що в дикому стресі, проходить якесь психічне лікування, приймає антидепресанти, які впливають на гормональний фон. Це складна особиста історія", – наголосила виконавиця.

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Співачка стала мамою у 2015 році. Її первісток з'явився на світ напередодні Різдва – 6 січня. Хлопчика назвали Нестор. Зараз йому 8 років. Юнак дуже розумний, активний та комунікабельний. Він часом з'являється в інстаграм-сторіс у мами, тож публіка його дуже любить. Крім того, хлопець має свою інстаграм-сторінку, де публікує фото, відео та сторіс. У Нестора вже понад 3 тисячі підписників.