Артистка подчеркнула, что "дети - не хомячки", поэтому сложно быть готовым к этому. В то же время она отметила, что не против, но во время полномасштабного вторжения трудно брать на себя ответственность за жизнь еще одного ребенка.

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Оля Цыбульская призналась, готова ли стать мамой во второй раз

Исполнительница поделилась, что сейчас не хочет идти в декрет.

Дети – не хомячки. Я не знаю, как это: "готова". Я не против. Но готова ли я сейчас пойти в декрет, когда великая война. Носить под сердцем ребенка, и все эти новости, все эти обстрелы; переживать, пребывая при надежде – не готова, наверное,

– отметила артистка.

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Певица поделилась, что ей все равно на слова людей, однако она считает, что люди должны перестать совать свой нос в жизнь других.

"Пожалуйста, отстаньте друг от друга. Очень легко критиковать чью-то внешность, делать какие-то замечания... Кто-то набирает вес не потому что при надежде, а потому что в диком стрессе, проходит какое-то психическое лечение, принимает антидепрессанты, которые влияют на гормональный фон. Это сложная личная история", – подчеркнула исполнительница.

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Певица стала мамой в 2015 году. Ее первенец появился на свет в канун Рождества – 6 января. Мальчика назвали Нестор. Сейчас ему восемь лет. Юноша очень умный, активный и коммуникабельный. Он иногда появляется в инстаграмм-сторис у мамы, поэтому публика его очень любит. Кроме того, у парня есть своя инстаграмм-страница, где он публикует фото, видео и сторис. У Нестора уже более 3 тысяч подписчиков.