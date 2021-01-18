В свитшоте и с чашкой в руке: Оля Цибульская очаровала домашним образом – фото
Известная украинская телеведущая и певица Оля Цибульская очаровала поклонников домашним образом. Она показала красивые утренние селфи и рассказала несколько фактов о себе, один из которых является ложным.
Знаменитости часто делятся фотографиями, на которых позируют в домашнем наряде. Такие публикации изрядно интересуют поклонников. На личной странице в инстаграме Оля Цибульская также обнародовала несколько атмосферных селфи.
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Домашний образ Оли Цибульской
Для отдыха дома артистка выбрала комфортный наряд. Она предстала перед камерой в свитшоте белого цвета с милым принтом. Поскольку Оля позировала не в полный рост, то не видно, с каким низом знаменитость соединила такую одежду.
Короткие волосы Цибульская уложила набок. На лице она сделала легкий макияж: ресницы накрасила тушью, на губы нанесла бальзам и завершила мейкап идеальным контурингом.
В руке знаменитость держала чашку с милым изображением медвежонка и надписью I love you.
Домашний образ Оли Цибульской / Фото из инстаграма Оли Цибульской
Домашний образ Оли Цибульской / Фото из инстаграма Оли Цибульской
Что Цибульская написала в заметке
В публикации исполнительница написала несколько фактов о себе, один из которых является ложным. Оля предложила поклонникам высказать свои предположения относительно того, где ложь, в комментариях.
Предлагаем ознакомиться с фактами о певице и подумать, который из них не относится к ней.
- Если бы Цибульская могла жить в фильме, то выбрала бы "Вики Кристина Барселона".
- В начале карьеры артистка хотела взять псевдоним Рита Гарден.
- Больше всего она не любит караоке, шопинг и ждать.
- Оля зарегистрировала Павла Зиброва в Tinder.
- Кумир певицы – испанский актер Хавьер Бардем.
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