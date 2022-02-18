Оля Цибульська висміяла інфоциганів у новому кліпі Prosecco: "Мені теж пропонували марафон"

Українська співачка Оля Цибульська 2 роки тому підкорила музичні чарти новою піснею Prosecco, яка потрапила на німецьку платформу нової музики COLORS як найкращий реліз тижня. Зараз жінка презентувала кліп.

На вихід кліпу Prosecco фанати чекали давно, а все тому, що пісня давно стала символом п'ятниці та дівчачих вечірок. Власне, тому Оля Цибульська не могла обійтись осторонь виходу кліпу, коли шанувальниці її часто позначали у дописах під "сторісами" з вечірок. Тому між релізом пісні Prosecco і прем'єрою кліпу на неї пройшло рівно два роки, адже пісня вийшла ще у лютому 2020 року, до пандемії коронавірусу.

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Оля Цибульська у новому кліпі Prosecco / Фото пресслужби

У новому кліпі зірка порушила тему "інфоциганів" – продавців онлайн-марафонів з найрізноманітніших тем. Вона зізналась, що одного разу їй самій пропонували провести власний марафон, за який вона б могла купити ще одну квартиру.

Мені пропонували провести власний марафон за дуже заманливі кошти. Я могла б купити собі ще одну квартиру в Києві. Але вчасно зрозуміла, що це фігня і повна зрада своєї аудиторії. Я б сама плюнула в пику всім, хто намагається нажитися на чужих слабкостях і комплексах,

– поділилась Цибульська.

У кліпі артистка постає в ролі гуру, яка проводить VIP-курс зі зваблення за допомогою ігристого. Разом з нею у кліпі постав радіоведучий Андрій Чорновол, заможна дама без комплексів – акторка Ірина Гатун, а харизматична учениця – блогерка Даша Євтух. Авторами кліпу стала команда DIVERGENT на чолі з Валерією Фадєєвою та Катериною Демою.

Оля Цибульська – Prosecco: дивитись відео онлайн