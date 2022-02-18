На вихід кліпу Prosecco фанати чекали давно, а все тому, що пісня давно стала символом п'ятниці та дівчачих вечірок. Власне, тому Оля Цибульська не могла обійтись осторонь виходу кліпу, коли шанувальниці її часто позначали у дописах під "сторісами" з вечірок. Тому між релізом пісні Prosecco і прем'єрою кліпу на неї пройшло рівно два роки, адже пісня вийшла ще у лютому 2020 року, до пандемії коронавірусу.

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Оля Цибульська у новому кліпі Prosecco / Фото пресслужби

У новому кліпі зірка порушила тему "інфоциганів" – продавців онлайн-марафонів з найрізноманітніших тем. Вона зізналась, що одного разу їй самій пропонували провести власний марафон, за який вона б могла купити ще одну квартиру.

Мені пропонували провести власний марафон за дуже заманливі кошти. Я могла б купити собі ще одну квартиру в Києві. Але вчасно зрозуміла, що це фігня і повна зрада своєї аудиторії. Я б сама плюнула в пику всім, хто намагається нажитися на чужих слабкостях і комплексах,

– поділилась Цибульська.

У кліпі артистка постає в ролі гуру, яка проводить VIP-курс зі зваблення за допомогою ігристого. Разом з нею у кліпі постав радіоведучий Андрій Чорновол, заможна дама без комплексів – акторка Ірина Гатун, а харизматична учениця – блогерка Даша Євтух. Авторами кліпу стала команда DIVERGENT на чолі з Валерією Фадєєвою та Катериною Демою.

Оля Цибульська – Prosecco: дивитись відео онлайн