Выход клипа Prosecco фанаты ждали давно, а все потому, что песня давно стала символом пятницы и девчачьих вечеринок. Собственно, поэтому Оля Цибульская не могла обойтись в стороне от выхода клипа, когда поклонницы ее часто обозначали в заметках под "сторисами" с вечеринок. Поэтому между релизом песни Prosecco и премьерой клипа на нее прошло ровно два года, ведь песня вышла еще в феврале 2020 года, до пандемии коронавируса.

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Оля Цибульская в новом клипе Prosecco / Фото пресс-службы

В новом клипе звезда затронула тему "инфоциган" – продавцов онлайн-марафонов по самым разным темам. Она призналась, что однажды ей самой предлагали провести свой марафон, за который она могла бы купить еще одну квартиру.

Мне предлагали провести собственный марафон за очень заманчивые средства. Я могла бы купить себе еще одну квартиру в Киеве. Но вовремя поняла, что это фигня и полное предательство своей аудитории. Я бы сама плюнула в рожу всем, кто пытается нажиться на чужих слабостях и комплексах,

– поделилась Цыбульская.

В клипе артистка предстает в роли гуру, которая проводит VIP-курс по обольщению с помощью игристого. Вместе с ней в клипе предстал радиоведущий Андрей Чорновол, состоятельная дама без комплексов – актриса Ирина Гатун, а очаровательная ученица – блогер Даша Евтух. Авторами клипа стала команда DIVERGENT во главе с Валерией Фадеевой и Екатериной Демой.

Оля Цибульська – Prosecco: смотреть видео онлайн