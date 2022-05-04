Оля Цибульська відреагувала на ракетні удари по Львову, де була на побаченні з чоловіком

Ввечері 3 травня Росія завдала масований ракетний удар по Львову, вдарила по електропідстанціях. На авіаатаку відреагувала співачка Оля Цибульська, яка кілька днів тому приїздила в місто з чоловіком і сином.

У вівторок, 3 травня, росіяни запустила по Україні щонайменше 18 ракет. Частина з них вдарила по Львову – поранила двох людей, пошкодила три електропідстанції та залишила частину міста без світла. Це зачепило Олю Цибульську, яка зараз теж на Заході країни.

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Оля Цибульська відреагувала на ракетні удари по Львову

Львів. Тут я кілька днів тому на побаченні з ідеальною нічною панорамою. Зловила секунду якогось майже довоєнного спокою. Нехай буде спокій. Вони за все заплатять,

– написала Оля Цибульська і додала фото з видом на Оперний.

Оля Цибульська у Львові / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Нагадаємо, наприкінці квітня Оля Цибульська приїхала до Львова з чоловіком і сином Нестором. Подружжя зупинилося в готелі, в якому жило до народження первістка й обіцяло, що повернеться туди вже з дитиною.

"Ми постійно відкладали поїздку. Бо завжди щось було важливішим, ніж сентиментальні мрії. Прийшла війна. Такими цінними стали всі мрії та плани. Ті, що розбились, і ті, що ще можна здійснити", – ділилася артистка.

Що відомо про ракетні удари по Львову