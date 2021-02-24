Оля Цибульська показала, як відпочиває в засніжених горах з сином і чоловіком: милі фото

Співачка і ведуча Оля Цибульська влаштувала зимову відпустку з чоловіком і сином Нестором. Сім'я відправилась в Карпати та покаталась на снігоході засніженими горами. Зірка показала, як розважалась з сином і захопила мережу милими кадрами.

В останні дні лютого Оля Цибульська влаштувала сімейну відпустку в Карпатах. У сонячний день артистка з чоловіком і 6-річним сином Нестором підкорювала засніжені схили гір на снігоході.

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Фото Олі Цибульської з сином

На горі на тлі ясного неба Оля Цибульська влаштувала зйомку з сином, а чоловік, як завжди, залишився за кадром. Зірка постала в чорних лижних штанах, ніжно-рожевій куртці, темному гольфі, взутті на високій підошві та теплій шапці пудрового кольору. Для активного відпочинку вона підібрала й захисні окуляри, а от макіяж наносити не стала, показавши природну красу.

6-річний син співачки Нестор насолоджувався мальовничими схилами Карпат в темно-синій куртці, сірих штанах, чорному взутті та рукавицях і коричневій шапці з помпоном. На особистій сторінці в інстаграмі він також опублікував радісне фото з гори Гемба, додавши напис: "Дівчата, привіт з карпатських вершин".

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Додамо, Оля Цибульська не приховує свого сина від шанувальників і преси, а хлопчик радо веде особисті профілі в соціальних мережах і часто з'являється в маминих. Нещодавно співачка разом з Нестором покаталася на санках в Києві.